Agra News: ईदगाह-खेरिया आरओबी तीन महीने के लिए बंद, मुश्किल में लाखों लोग

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यही नहीं आरओबी बंद होने से अब लोगों को चार किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। उन्हें अर्जुन नगर तिराहे से बदहाल बारह खंभा डबल फाटक संख्या 75 से गुजरना होगा। रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि आरओबी का निर्माण वर्ष 1970 में हुआ था। इसकी समयावधि पूरी होने के कारण इसे बंद कर नवनिर्माण का फैसला लिया गया है। इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। काम 15 जनवरी, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।यातायात पर बढ़ेगा दबावआरओबी बंद होने से खेरिया मोड़, अर्जुन नगर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ जाएगा। शहर में पहले से ही मेट्रो और सीएम ग्रिड की योजनाओं के काम से जाम की स्थिति है। अब आरओबी के बंद होने से जाम की परेशानी दोगुनी हो सकती है। यहां ख्वाजा की सराय, अर्जुन नगर, अवधपुरी, अजीत नगर, शिव नगर, कमाल खां, नरीपुरा, धनौली, मलपुरा, अकोला, खेरागढ़, जगनेर, कागारौल, तांतपुर आदि जगहों से लोगों का आवागमन होता है। इसके अलावा ईदगाह, नामनेर, माल रोड, ग्वालियर रोड, एमजी रोड, फतेहाबाद, शमसाबाद, रोहता, मधुनगर, राजपुर चुंगी के लिए इसी आरओबी से रास्ता निकलता है।त्योहार होने से चिंता में कारोबारीअजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि त्योहारों के नजदीक होने से कारोबार भी प्रभावित होगा। ग्राहकों का आवागमन कम हो जाएगा। क्षेत्रीय दुकानदार मनोज नोतनानी ने बताया कि ग्राहकों का आवागमन कम हो जाएगा। दुकानदारों को भी सामान लेने पुराने बाजारों में जाना होता है, ऐसे में उन्हें जाम से जूझना पड़ेगा।वर्जन- आरओबी बंद होने से बड़ी परेशानी होगी। इसे दिवाली के बाद करना चाहिए था। यहां से रोज ढाई लाख लोगों का आवागमन होता है। त्योहार पर इनकी संख्या चार लाख तक पहुंच जाती है। - संजय कुमार, अध्यक्ष, ख्वाजा की सराय बाजार कमेटीवर्जन- यहां से रोजाना लगभग 10 हजार स्कूली बच्चे निकलते हैं। उनकी दिक्कत बढ़ जाएगी। यहां ख्वाजा की सराय में तकरीबन 350 दुकानदार हैं। इसके बंद होने से कारोबार भी प्रभावित होगा। बारह खंबा वाला रास्ता भी सही नहीं है। - रुपचंद चंदानी, ख्वाजा की सरायवर्जन- इस क्षेत्र के पांच लाख लोगों का रोजाना का आना-जाना रहता है। इसको बंद कर रहे हैं, बारह खंबा वाले रास्ते में कीचड़ है। रुई की मंडी फाटक से शाहगंज की ओर अतिक्रमण है। ऐसे में 10 मिनट का रास्ता तय करने में घंटों लग जाएगा। - दिलीप, ख्वाजा की सरायवैकल्पिक मार्गों के लिए सौंपा ज्ञापनअजीत नगर बाजार कमेटी और ख्वाजा सराय बाजार कमेटी ने नगरायुक्त को ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त कराने की मांग की है। अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि रेलवे ने वाहनों के लिए अर्जुन नगर, बारह खंभा और डबल फाटक मार्ग से रेलवे फाटक संख्या 75 होकर निकलने की व्यवस्था की है। पुल बंद करने से पहले अर्जुन नगर क्षेत्र से नगला छऊआ तक और रेलवे फाटक संख्या 77 से शाहगंज की ओर जाने के मार्ग को दुरुस्त किया जाए। इन मार्गों पर अतिक्रमण हटाकर सड़क की मरम्मत कराई जाए ताकि वाहन आसानी से निकल सकें।