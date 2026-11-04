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Agra News: अंडर-12 मुकाबले में डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी जीती

Wed, 04 Nov 2026 02:43 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:43 AM IST
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Dr. Ajit Singh Cricket Academy won the Under-12 match
आगरा। चाहर अकादमी के मैदान पर खेले गए अंडर-12 क्रिकेट मुकाबले में डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी ने चाहर अकादमी को 14 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी की टीम ने निर्धारित 35 ओवर में 241 रन बनाए। टीम की ओर से जतिन ने 69 रन की शानदार पारी खेली, जबकि दिव्यांश ने 61 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में चाहर अकादमी की ओर से चिराग ने तीन और दीपक ने दो विकेट हासिल किए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी चाहर अकादमी की टीम 33.3 ओवर में 227 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। उसकी ओर से हनी ने 54, दीपक ने 38 और अवि ने 26 रन बनाए। डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी की ओर से प्रांशु यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके। जतिन ने दो, जबकि हार्दिक और सार्थक ने एक-एक विकेट हासिल किया। शानदार प्रदर्शन के लिए जतिन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर युवराज सिंह, लक्की और भानु आदि उपस्थित रहे।
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