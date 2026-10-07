Agra News: ध्रुव जुरेल न्यूजीलैंड में इंडिया-ए की संभालेंगे कमान

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आगरा। क्रिकेटर ध्रुव जुरेल के कद में लगातार इजाफा हो रहा है। अब उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली इंडिया-ए टीम की कप्तानी सौंपी गई है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम की घोषणा की, जिसमें ध्रुव को कप्तान और विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। ध्रुव के पिता नेम सिंह जुरेल ने कहा कि बेटे को इंडिया-ए की कप्तानी मिलना गर्व का क्षण है। आगरा से क्रिकेट की शुरुआत कर बेटे ने लगातार मेहनत कर भारतीय क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाई है।क्रिकेट कमेंटेटर नरेंद्र शर्मा ने कहा कि ध्रुव की बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता भी लगातार मजबूत हुई है। ध्रुव की कप्तानी में इंडिया-ए का पहला मुकाबला 24 से 27 अक्तूबर तक लिंकन में, दूसरा 31 अक्तूबर से 3 नवंबर तक क्राइस्टचर्च और तीसरा 7 से 10 नवंबर तक लिंकन में खेला जाएगा।