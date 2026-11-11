Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Depot to be built in Kuberpur for the operation of electric buses; land identified

Agra News: इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कुबेरपुर में बनेगा डिपो, जमीन चिह्नित

Wed, 11 Nov 2026 02:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Depot to be built in Kuberpur for the operation of electric buses; land identified
आगरा। शहर के ट्रैफिक को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कंपनी ने शहर में 100 ई-बसों के संचालन के लिए कुबेरपुर में जमीन चिह्नित की है। जमीन हस्तांतरित करने के लिए कंपनी ने जिला प्रशासन से संपर्क भी साध लिया है। जमीन ट्रांसफर होने के बाद नगर विकास विभाग वहां डिपो को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
विज्ञापन

दरअसल, जिले में 100 नई इलेक्ट्रिक (ई-बस) बसों के संचालन शुरू किया जाना है। इसके लिए अलग से डिपो की जरूरत है, जहां चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था हो सके। इसी क्रम में नगरीय परिवहन निदेशालय, लखनऊ के निर्देश पर आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर डिपो निर्माण के लिए चिह्नित भूमि को नगर विकास विभाग के नाम निशुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। एमडी ने बताया कि शहर में जीसीसी मोड पर ई-बसों को चलाए जाने की योजना प्रस्तावित है।
विज्ञापन

इसी क्रम में एत्मादपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कुबेरपुर में स्थित कुल 1.4680 हेक्टेयर भूमि को डिपो निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि बंजर के रूप में दर्ज है और वर्तमान में रिक्त है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शासन की मंशा के अनुसार ई-बसों के निर्बाध संचालन और डिपो के मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चिह्नित भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के नाम पर होना अनिवार्य है। भूमि के हस्तांतरित होते ही डिपो का निर्माण कार्य गति पकड़ेगा, जिससे आगरावासियों को जल्द ही नई ई-बसें मिलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed