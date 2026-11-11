Agra News: इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कुबेरपुर में बनेगा डिपो, जमीन चिह्नित

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दरअसल, जिले में 100 नई इलेक्ट्रिक (ई-बस) बसों के संचालन शुरू किया जाना है। इसके लिए अलग से डिपो की जरूरत है, जहां चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था हो सके। इसी क्रम में नगरीय परिवहन निदेशालय, लखनऊ के निर्देश पर आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर डिपो निर्माण के लिए चिह्नित भूमि को नगर विकास विभाग के नाम निशुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। एमडी ने बताया कि शहर में जीसीसी मोड पर ई-बसों को चलाए जाने की योजना प्रस्तावित है।इसी क्रम में एत्मादपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कुबेरपुर में स्थित कुल 1.4680 हेक्टेयर भूमि को डिपो निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि बंजर के रूप में दर्ज है और वर्तमान में रिक्त है।शासन की मंशा के अनुसार ई-बसों के निर्बाध संचालन और डिपो के मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चिह्नित भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के नाम पर होना अनिवार्य है। भूमि के हस्तांतरित होते ही डिपो का निर्माण कार्य गति पकड़ेगा, जिससे आगरावासियों को जल्द ही नई ई-बसें मिलेंगी।