Agra News: जिला अस्पताल में डेंटल क्लीनिक, सर्जरी की मिलेगी सुविधा

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जिला अस्पताल में दांत के रोजाना करीब 80-100 मरीज आ रहे हैं। अभी यहां पर मशीन और उपकरणों की कमी है, जिसके कारण सामान्य इलाज ही हो रहा था। अब शासन ने यहां के लिए मशीनें और उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। इनके लिए कक्ष में व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें मशीन स्थापित किए जाने का कार्य भी जल्द शुरू होगा। दंत रोग विशेषज्ञों के स्टाफ में भी वृद्धि की गई है। इसके बनने से रूट कैनाल समेत अन्य सर्जरी की सुविधा भी मिलेगी। प्रमुख अधीक्षिका डॉ. अजय राना ने बताया कि डेंटल क्लीनिक तैयार हो रहा है। इसमें मशीनें और उपकरण भी लगाए जाएंगे। इससे दांतों के मरीजों को बेहतर इलाज के साथ सर्जरी की सुविधा भी मिल सकेगी।दूसरी मंजिल पर हॉल बनाने का कार्य तेजआगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी पर दूसरी मंजिल (हॉल) बनाने का कार्य तेज कर दिया है। ये दो-तीन महीने में तैयार हो जाएगा। इसके बनने से काउंटर बढ़ जाएंगे, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बाल रोग और स्त्री रोग के लिए ओपीडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी जल्द शुरू होने वाला है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि ओपीडी के हॉल को दोमंजिला बनाया जा रहा है। इसका कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके बनने से पर्चा और दवाओं के काउंटर बढ़ा दिए जाएंगे। इससे मरीजों को लंबी लाइन में लगने से बचाव होगा। इसके अलावा बाल रोग और स्त्री रोग के लिए भी अलग से ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसका टेंडर हो चुका है, मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर चुके हैं। ओपीडी कॉम्प्लेक्स को छत से बाल रोग-स्त्री रोग विभाग से भी जोड़ा जाएगा, जिससे गंभीर हालत में तत्काल मरीज को विभाग शिफ्ट किया जा सके।