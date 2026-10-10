जंतर मंतर पर प्रदर्शन: रेलवे ने निरस्त की एक दर्जन ट्रेन, रोडवेज ने कसी कमर; दिल्ली रूट पर लगाईं अतरिक्त बसें

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वर्तमान में आगरा से दिल्ली और नोएडा रूट पर करीब 105 बसों का संचालन हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। विज्ञापन



रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि बसों का संचालन बंद करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। सभी अधिकारियों और अधीनस्थों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्कशॉप में बसों की तकनीकी जांच कराई जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल सड़क पर उतारा जा सके। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, जिससे उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो। विज्ञापन विज्ञापन

वर्तमान में आगरा से दिल्ली और नोएडा रूट पर करीब 105 बसों का संचालन हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी।रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि बसों का संचालन बंद करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। सभी अधिकारियों और अधीनस्थों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्कशॉप में बसों की तकनीकी जांच कराई जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल सड़क पर उतारा जा सके। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, जिससे उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते भारी भीड़ और यातायात प्रभावित होने की आशंका के बीच रोडवेज ने बसों का संचालन जारी रखने की तैयारी की है। रेलवे ने प्रदर्शन के चलते आगरा से चलने वाली करीब एक दर्जन ट्रेनों को निरस्त किया है। ऐसे में दिल्ली और नोएडा जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज ने व्यवस्था की है।