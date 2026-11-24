पत्नी के साथ उठने-बैठने को मजबूर करता था मामा

सोनू ने जान देने से पहले छोड़े सुसाइड नोट में लिखा है कि मामा ने रात में उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि मैनपुरी की तरफ दिखाई दिया तो काटकर नहर में डाल देंगे। उसने लिखा कि मामा उसे घर बुलाकर अपनी पत्नी के साथ उठने-बैठने को कहते थे और मना करने पर मारने की धमकी देते थे। सोनू ने नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार मामा को ठहराते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने तथा घटना के संबंध में मामी से पूछताछ करने की मांग की है।