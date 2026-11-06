आगरा: कोचिंग संस्थान में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, आत्महत्या की आशंका; पुलिस जांच में जुटी

विज्ञापन





पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शव कोचिंग संचालक का होने का अनुमान है। फिलहाल, मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन

आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 स्थित बीएस प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर एक कोचिंग संस्थान में एक व्यक्ति का शव मिला है। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।