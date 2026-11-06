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आगरा: कोचिंग संस्थान में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, आत्महत्या की आशंका; पुलिस जांच में जुटी

Fri, 06 Nov 2026 01:37 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 01:37 PM IST
सार

आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी के बीएस प्लाजा में एक कोचिंग संस्थान के अंदर व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतक की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी है।

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Dead Body Found Inside Coaching Institute in Agra, Suicide Suspected
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 स्थित बीएस प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर एक कोचिंग संस्थान में एक व्यक्ति का शव मिला है। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।
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पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शव कोचिंग संचालक का होने का अनुमान है। फिलहाल, मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।
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