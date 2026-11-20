विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के स्नातक की बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम वोकेशनल के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर और परास्नातक के एमए, एमएससी, एमकॉम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं परीक्षाएं 17 नवंबर से 22 दिसंबर तक संचालित हो रही हैं जिसमें 2.55 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनके मूल्यांकन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खंदारी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को केंद्र बनाया है।इस बार एआई से कॉपियों का मूल्यांकन होगा जिससे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। परीक्षकों के स्थान पर कोई और कॉपियां जांच नहीं सके इसके लिए भी हाईटेक तरीका अपनाया है। इनका ऑनलाइन पंजीकरण होगा। मूल्यांकन करने वाले पैनल में शामिल शिक्षकों के आंखों की पुतली को स्कैन कराया जाएगा। मूल्यांकन करने से पहले परीक्षक की कॉर्निया से उपस्थिति दर्ज होगी, इसके बाद ही मूल्यांकन का पोर्टल खुलेगा।परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि विषम सेमेस्टर का डिजिटल मूल्यांकन होगा। इसमें एआई का उपयोग किया जाएगा। परीक्षकों की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाया है। सभी के आईरिस पंजीकरण किए जा रहे हैं। इससे पंजीकृत शिक्षक ही मूल्यांकन कर सकेगा, उनके स्थान पर कोई और होगा तो सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करेगा। डिजिटल मूल्यांकन की एक और सुविधा है, परीक्षक इसे अपने घर से ही कर सकेगा। इसके लिए परीक्षक की स्कैन होने के बाद उपस्थिति दर्ज होगी। इसके बाद उसे ऑनस्क्रीन कॉपियां उपलब्ध कराई जाएंगी।