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सिंधी बाजार स्थित एक शोरूम के संचालक एमआर लालवानी ने बताया कि इस सीजन में दुल्हनें और परिजन अत्यधिक भारी व भड़कीले लहंगों के बजाय आरामदायक लहंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुशील अग्रवाल ने बताया कि दूल्हा और दुल्हन के नाम वाले एंट्री दुपट्टों का क्रेज अभी तक बरकरार है। इनकी कीमत भी काम के अनुसार तय होती है। लहंगे के साथ मैचिंग एक्सेसरीज में पोटली बैग या क्लच बैग, चूड़ा, कलीरें, फुटवियर में भी हैंडवर्क और लहंगे की मैचिंग की डिमांड ज्यादा है। कई दुकानों पर अतिरिक्त शुल्क देकर कस्टमाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। संवादआगरा। शुक्रवार को भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही सनातन धर्म में विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। ज्योतिषाचार्य ज्योति बृजवासी के अनुसार इस वर्ष नवंबर और दिसंबर माह को मिलाकर विवाह के कुल 14 मुहूर्त हैं। नवंबर की 20, 21, 25 और 26 तारीख शामिल हैं। वहीं, दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 12 तारीख को विवाह के मुहूर्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें 25 और 26 नवंबर तथा दिसंबर में 3, 4 और 12 तारीख विशेष शुभ मुहूर्त हैं।