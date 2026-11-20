आगरा: एसएन की आठ मंजिला बिल्डिंग से हटेंगी जर्जर टाइल्स, क्रेन से चल रहा काम; अब होगी मरम्मत
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 01:04 PM IST
सार
एसएन मेडिकल कॉलेज की आठ मंजिला सर्जरी ब्लॉक बिल्डिंग से जर्जर और टूटी टाइल्स हटाई जा रही हैं। ऊंचाई पर लगे टाइल्स को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइल्स हटाने के बाद भवन की मरम्मत कराई जाएगी। फॉल्स सीलिंग को भी ठीक कराया जा रहा है।
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विस्तार
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आठ मंजिला (सर्जरी ब्लॉक) बिल्डिंग की टूटी टाइल्स को हटाया जा रहा है। इसके बाद मरम्मत होगी।
आठ मंजिला भवन में सर्जरी, हड्डी रोग, ईएनटी रोग, वक्ष एवं क्षय रोग, सेंट्रल लैब संचालित हो रहे हैं। इसकी टाइल्स टूट रह हैं। फॉल्स सीलिंग भी टूटी हुई है। इनको ठीक कराए जाने का कार्य चल रहा है।
भवन के बाहर ऊंचाई पर जर्जर टाइल्स लगे हैं। इनको हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किए जा रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि पुरानी और जर्जर टाइल्स को हटाया जा रहा है। इसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी।
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आठ मंजिला भवन में सर्जरी, हड्डी रोग, ईएनटी रोग, वक्ष एवं क्षय रोग, सेंट्रल लैब संचालित हो रहे हैं। इसकी टाइल्स टूट रह हैं। फॉल्स सीलिंग भी टूटी हुई है। इनको ठीक कराए जाने का कार्य चल रहा है।
भवन के बाहर ऊंचाई पर जर्जर टाइल्स लगे हैं। इनको हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किए जा रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि पुरानी और जर्जर टाइल्स को हटाया जा रहा है। इसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी।
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