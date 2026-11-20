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आठ मंजिला भवन में सर्जरी, हड्डी रोग, ईएनटी रोग, वक्ष एवं क्षय रोग, सेंट्रल लैब संचालित हो रहे हैं। इसकी टाइल्स टूट रह हैं। फॉल्स सीलिंग भी टूटी हुई है। इनको ठीक कराए जाने का कार्य चल रहा है।भवन के बाहर ऊंचाई पर जर्जर टाइल्स लगे हैं। इनको हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किए जा रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि पुरानी और जर्जर टाइल्स को हटाया जा रहा है। इसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी।