जनकपुरी महोत्सव 2026: मिथिला पहुंचा दशरथ परिवार, राम की लगुन-सगाई का न्योता; मंगल गीतों से गूंजा जनक निवास

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नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से राजा दशरथ के स्वरूप संजय सिंघल और रानी कौशल्या के स्वरूप नीता सिंघल परिवार सहित बैंड-बाजों के साथ जनक निवास पहुंचे। जनक के स्वरूप अशोक कुमार गोयल और सुनैना के स्वरूप लता गोयल ने परिवार सहित दशरथ और कौशल्या के स्वरूपों का मंगल गीतों के बीच भव्य स्वागत किया गय। दशरथ परिवार की ओर से श्रीराम की लगुन-सगाई और मेहंदी-संगीत के लिए जनक परिवार को रजत जड़ित आमंत्रण पत्र भेंट किया गया। दोनों परिवारों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। दशरथ के स्वरूप संजय सिंघल ने बताया कि सोमवार को वाटर वर्क्स स्थित अग्रवन में श्रीराम की लगुन-सगाई और मेहंदी-संगीत का आयोजन होगा।रानी कौशल्या के स्वरूप नीता सिंघल ने बताया कि 7 अक्तूबर को जनकपुरी महोत्सव के तहत तुलसी-शालिग्राम विवाह होगा। उन्होंने बताया कि चार वर्ष पहले अमरकंटक के महंत ने उन्हें शालिग्राम प्रदान किए थे। इस बार शालिग्राम को विद्युत सज्जा से सजे सिंहासन पर विराजमान कर रामबरात में ले जाया जाएगा। शालिग्राम के लिए वृंदावन से विशेष शृंगार और पोशाक तैयार कराई गई है। मां तुलसी के स्वागत और विराजमान होने के लिए घर में विशेष क्यारी भी तैयार की गई है।