Agra News: जरार, बाह और जैतपुर में डांडिया उत्सव की धूम, भक्ति गीतों पर थिरकीं महिलाएं

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प्रियंका, शशि, रेखा, मीनाक्षी और संगीता ने बताया कि व्रती युवतियों और महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर भक्ति गीतों की धुन पर गोल घेरे में नृत्य किया। संगीतकार इंद्रेश शर्मा ने बताया कि देवी दरबार में गरबा और डांडिया का आयोजन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मां दुर्गा की आराधना और भक्ति का एक पवित्र माध्यम है। इसके अलावा कचौराघाट, चित्राहाट, बासौनी, पुरा कनेरा, होलीपुरा, दोदापुरा, क्वारी, चांगौली और रैंका गांव के माता रानी के पंडालों में भी महिला श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ पारंपरिक गीतों पर नृत्य कर आशीर्वाद लिया। पूरा क्षेत्र माता रानी के जयकारों से गूंज उठा।

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बाह। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन सोमवार की रात जरार, बाह और जैतपुर के देवी पंडाल डांडिया से सराबोर रहे। देवी दरबार में आयोजित गरबा और डांडिया उत्सव में नवरात्र का व्रत रखने वाली युवतियां और महिलाएं जमकर नाचीं। भक्ति गीतों पर थिरकती युवतियों ने डांडिया से एक-दूसरे को ऐसी ताल दी कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच प्रतीकात्मक युद्ध का दृश्य जीवंत हो उठा।