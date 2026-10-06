तिलमिला गया साइबर ठग: एपीके फाइल नहीं खोली, तो करने लगा ऐसी हरकत; वायरल हो रहा ऑडियो

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आशू गोयल ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट संचालित करते हैं। आशू के एक परिचित रिटायर्ड व्यक्ति के साथ कुछ दिन पूर्व ग्रीन गैस बिल अपडेट के नाम पर ठगी हो चुकी थी। अखबारों में भी आए दिन की घटनाएं पढ़ने से वह जागरूक थे। आशू ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर ग्रीन गैस अपडेट के नाम से एपीके फाइल आई। इसके बाद उसी नंबर से कॉल आई।कॉल करने वाले ने खुद को ग्रीन गैस का प्रतिनिधि बताया। पिछला बिल जमा करने की तारीख समेत कनेक्शन संबंधी सभी जानकारी दी। उसका सटीक डाटा सुनकर पहले उन्हें भी लगा कि कहीं कॉल करने वाला सही में कंपनी का तो नहीं है। बातचीत में जब उसने व्हाट्सएप पर आई फाइल को खोलकर बिल अपडेट करने और बकाया जमा करने के लिए कहा तो उन्हें शक हो गया।उन्हाेंने कंपनी के अधिकृत एप से हमेशा बिल जमा करने की बात कही और तत्काल कनेक्शन काटने को कहा। इससे साइबर ठग बौखला गया और उन्हें गालियां देने लगा। दोनों ओर से देर गाली गलौज हुई। कॉल रिकाॅर्डिंग की ऑडियो वायरल हो गई है। आशू ने बताया कि वह हैरान थे कि साइबर अपराधी को उनके अंतिम बिल अपडेट करने की तारीख तक पता थी।डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि ग्रीन गैस बिल अपडेट के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पीएनजी अधिकारियों को पत्र लिखकर डेटा की गोपनीयता जांचने को कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि अनजान एपीके फाइल डाउनलोड न करें। ठगी की आशंका पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।