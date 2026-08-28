Agra News: चेकिंग में तमंचे के साथ शातिर गिरफ्तार, आठ प्राथमिकी दर्ज

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एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि बुधवार को पुलिस रामबाग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने राजीव गिहार पुत्र उल्फत को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस मिला। आरोपी राजीव मूलरूप से आवास विकास कॉलोनी मानपुर, एटा का रहने वाला है और वर्तमान में खंदौली के रामनगर में किराए के मकान में रह रहा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से अलग अन्य गंभीर धाराओं में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं।

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आगरा। थाना एत्माद्दौला पुलिस ने रामबाग में चेकिंग के दौरान एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ आगरा, एटा, फिरोजाबाद और हाथरस के विभिन्न थानों में आठ मुकदमे दर्ज हैं।