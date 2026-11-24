Agra News: कार्तिक पूर्णिमा पर दाऊजी मंदिर में उमड़ी भीड़
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:31 PM IST
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पिनाहट। पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को कस्बा स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर में दर्शन-पूजन और परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। पुलिस ने व्यवस्था संभालते हुए श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से दर्शन और परिक्रमा कराई।
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