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व्यावसायिक भवन के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होता है। एनओसी मिलने के बाद ही टोरेंट पावर की ओर से बिजली कनेक्शन दिया जाता है। तीन लोगों ने पिछले दिनों टोरेंट में कनेक्शन के लिए आवेदन किया। इसमें एनओसी भी लगाई।जांच में यूआईडी नंबर संदिग्ध होने पर अग्निशमन विभाग को भेजा गया। विभागीय जांच में फर्जी नंबर निकला। इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने थाना हरीपर्वत में प्राथमिकी दर्ज कराई। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। आवेदन करने वालों के बारे में जानकारी की जा रही है।