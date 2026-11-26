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आगरा को कमिश्नरेट का दर्जा 26 नवंबर 2022 को मिला था। पहले पुलिस आयुक्त के रूप में डाॅ. प्रीतिंदर सिंह ने प्रभार संभाला। उनके बाद जे. रविंदर गौड आए। वर्तमान में दीपक कुमार पुलिस आयुक्त हैं। पहले पुलिस आयुक्त ने ही ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की बात कही थी। मगर आगरा में मेट्रो के निर्माण से स्थिति बिगड़ गई। एमजी रोड और हाईवे को जाम से जूझना पड़ रहा है। साइबर अपराध की बात करें तो जितने मामलों में पीड़ितों को न्याय मिला, उससे कई गुना ज्यादा साइबर अपराध की घटनाएं हुईं।पुलिस आयुक्त दीपक कुमार का दावा है कि कमिश्नरेट बनने से पहले हर पांच दिन में लूट की एक वारदात होती थी। अब औसतन दस दिन में एक घटना सामने आती है। छिनैती के लिए बीएनएस में अलग धारा का प्रावधान होने के साथ सनसनीखेज वारदात पर प्रभावी अंकुश लगा है। कारोबारी बेखौफ देर रात दुकानें बंद कर घर लौटते हैं। साइबर सेल को मजबूत किया जा रहा है। प्रत्येक थाने में साइबर टीम तैयार की गई है। ऑनलाइन शिकायत करने वाले पीड़ितों की ठगी गई रकम वापस कराने में भी पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं।कमिश्नरेट में थाने और चौकियों के जीर्णोद्धार पर जनसहयोग से काम कराया गया। थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। पुलिस क्लब के नवनिर्मित भवन में पुलिसकर्मी परिवार के साथ रहने लगे हैं, जबकि अधिकारियों को नए आवास आवंटित किए गए। पुलिस क्लब में रूफ टॉप कैफे भी बनाया गया है।