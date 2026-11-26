कानपुर हादसा: सीओडी पुल पर रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, घायलों को अस्पताल भेजा गया
Kanpur News: रेलबाजार थाना क्षेत्र स्थित सीओडी पुल पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य वाहन सवार बाल-बाल बच गए। थाना प्रभारी अमान सिंह के अनुसार दो घायलों को कांशीराम अस्पताल भेजा गया है।
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कानपुर में रेलबाजार थाना क्षेत्र के सीओडी पुल पर बृहस्पतिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के दौरान पुल से गुजर रहे कई अन्य वाहन सवार भी बाल-बाल बच गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि मृतक बाइक सवार की अभी पहचान नहीं हो सकी है और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, इस हादसे में कार में सवार दो लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया है।
हादसे के बाद लग गया जाम
मृतक की पहचान बाबू सिंह के रूप में हुई। वह बृहस्पतिवार सुबह ड्यूटी जा रहे थे। हादसे में कार सवार प्रेमचंद गुप्ता (78), उनकी पत्नी रेखा गुप्ता (70), दामाद दिलीप ओमर, बेटी शिल्पी ओमर, एक अन्य बच्ची घायल हो गई है। हादसे के बाद जाम लग गया।