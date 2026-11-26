कानपुर में रेलबाजार थाना क्षेत्र के सीओडी पुल पर बृहस्पतिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के दौरान पुल से गुजर रहे कई अन्य वाहन सवार भी बाल-बाल बच गए।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि मृतक बाइक सवार की अभी पहचान नहीं हो सकी है और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, इस हादसे में कार में सवार दो लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया है।