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नूरपुर के नागाबाड़ी टोल प्लाजा, कांगड़ा शहर के टांडा पुल, देहरा के ब्यास पुल और पालमपुर में हुई इन कार्रवाइयों के दौरान कुल 24.90 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।पहले मामले में पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए टीम ने 24 नवंबर को नागाबाड़ी टोल प्लाजा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर दो युवकों को 11.57 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि टीम को गश्त और नाके के दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति चिट्टे की खेप लेकर खड़े हैं और इसकी आपूर्ति करने की फिराक में हैं।पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली तो रमन कुमार (35) निवासी कपूरथला (पंजाब) के बैग से पारदर्शी पॉलिथीन में रखा 11.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस मामले में रमन कुमार और दलेंद्र कुमार (22) निवासी जसूर को गिरफ्तार किया गया है।वहीं, दूसरे मामले में जिला कांगड़ा पुलिस की सीआईए टीम ने कांगड़ा रेलवे रोड पर टांडा पुल के समीप एक युवक को 5.63 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवक को रोका।आरोपी करण कटोच (34) निवासी पठियार, तहसील नगरोटा बगवां से पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चिट्टा बरामद किया। दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नशे की खेप के स्रोत और सप्लाई से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी है।उधर, तीसरे मामले में पुलिस के अनुसार देहरा पुलिस की टीम ने ब्यास पुल के पास हनुमान मंदिर के नजदीक नाका लगाया था। इसी दौरान पुलिस ने एक आल्टो कार को तलाशी के लिए रोका। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को 2.30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।एसपी देहरा नवदीप सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में स्थानीय दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 में प्राथमिकी दर्ज की है। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं।चौथे मामले में पालमपुर में निजी बैंक के समीप पुलिस की सीआईए टीम ने एक व्यक्ति को 5.40 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुक्खा मसीह (34) निवासी काला अफगाना, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब) के रूप में हुई है। आरोपी वर्तमान में पालमपुर की बंकू कॉलोनी में रह रहा था।एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि सीआईए टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बैंक के समीप संदिग्ध अवस्था में घूम रहे सुक्खा को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पालमपुर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद