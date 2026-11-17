शादी के 12 वर्ष बाद मौत: सीढ़ियों पर पड़े थे बालों के गुच्छे, शरीर पर चोट के निशान; हत्या का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 11:39 AM IST
सार
आगरा के नगला धनी में 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति और ससुरालीजनों पर पिटाई के बाद फंदे से लटकाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पति के दूसरी महिला से संबंध को लेकर विवाद होने की बात भी कही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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विस्तार
आगरा के थाना हरीपर्वत के नगला धनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति और ससुरालीजन पर पीटने के बाद फंदे से लटकाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। विवाहिता के पति का दूसरी महिला से संबंध होने और उसी की वजह से विवाद की शिकायत की गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
सैंया के लादूखेड़ा निवासी आरती (32) का विवाह 12 वर्ष पहले नगला धनी निवासी अमित के साथ हुआ था। अमित जूता कारीगर है। आरती के भाई गोविंदा ने बताया कि रविवार शाम उन्हें बहन के पड़ोसियों ने फोन कर मौत की सूचना दी। बताया गया कि तीन बजे के करीब पति और ससुरालीजन ने पिटाई की थी। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव जमीन पर रखा था। शरीर पर चोटों के निशान थे। सीढि़यों पर बालों का गुच्छा पड़ा था।
शव को नहला कर साफ किया गया था। पति अमित ने दौरा पड़ने से मौत होने की बात कही है जबकि हालात हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गोविंदा ने बताया कि बहन के दो बेटे हैं। पति अमित का क्षेत्र की दूसरी महिला से संबंध है। इस कारण आए दिन झगड़ा होता था। सास निहाल देवी, ससुर सत्यप्रकाश और देवर आकाश पति का समर्थन करते और उनकी बहन की पिटाई करते थे।
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एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजन की शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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सैंया के लादूखेड़ा निवासी आरती (32) का विवाह 12 वर्ष पहले नगला धनी निवासी अमित के साथ हुआ था। अमित जूता कारीगर है। आरती के भाई गोविंदा ने बताया कि रविवार शाम उन्हें बहन के पड़ोसियों ने फोन कर मौत की सूचना दी। बताया गया कि तीन बजे के करीब पति और ससुरालीजन ने पिटाई की थी। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव जमीन पर रखा था। शरीर पर चोटों के निशान थे। सीढि़यों पर बालों का गुच्छा पड़ा था।
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शव को नहला कर साफ किया गया था। पति अमित ने दौरा पड़ने से मौत होने की बात कही है जबकि हालात हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गोविंदा ने बताया कि बहन के दो बेटे हैं। पति अमित का क्षेत्र की दूसरी महिला से संबंध है। इस कारण आए दिन झगड़ा होता था। सास निहाल देवी, ससुर सत्यप्रकाश और देवर आकाश पति का समर्थन करते और उनकी बहन की पिटाई करते थे।
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एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजन की शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।