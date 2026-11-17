पति की गंदी करतूत: सोते समय बना लिए पत्नी के ऐसी वीडियो, विवाहित ने दे दी जान; 23 दिन बाद दर्ज हुई FIR
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 11:35 AM IST
सार
आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दहेज उत्पीड़न से परेशान विवाहिता की आत्महत्या के मामले में 23 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज हुई है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ननद को आरोपी बनाया है। मामले की जांच की जा रही है।
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विस्तार
आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की वजह से विवाहिता की आत्महत्या के मामले में 23 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवाहिता की मां ने पति, सास और ननद को आरोपी बनाया है।
कालिंदी विहार क्षेत्र की महिला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी दो जुलाई 2017 को कालिंदी विहार में की थी। आरोप लगाया कि शादी के करीब एक साल बाद पति, सास और ननद बेटी को प्रताड़ित करने लगे। मायके से रुपये लाने के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता रहा। पति ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे।
इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे। 22 अक्तूबर को बेटी ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मोबाइल में बेटी के अश्लील फोटो और वीडियो मिलने पर उन्हें बेटी के पति की हरकत का पता चला। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि परिजन की तहरीर पर जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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कालिंदी विहार क्षेत्र की महिला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी दो जुलाई 2017 को कालिंदी विहार में की थी। आरोप लगाया कि शादी के करीब एक साल बाद पति, सास और ननद बेटी को प्रताड़ित करने लगे। मायके से रुपये लाने के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता रहा। पति ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे।
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इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे। 22 अक्तूबर को बेटी ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मोबाइल में बेटी के अश्लील फोटो और वीडियो मिलने पर उन्हें बेटी के पति की हरकत का पता चला। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि परिजन की तहरीर पर जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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