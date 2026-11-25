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पुलिस रिकॉर्ड व पूर्व में दर्ज मामलों के अनुसार पिछले आठ वर्षों में सरकारी भारी वाहनों से शहर की सड़कों पर कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, पर न गति पर लगाम लगी और न जवाबदेही तय हो सकी। लीपापोती का आलम यह है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई शून्य रही। नगर निगम के कचरा ढोने वाले डंपरों से लेकर सफाई के सीवर जेट, पानी के टैंकर और ट्रक व अन्य वाहन बेलगाम होकर सड़कों पर निर्दोषों की जिंदगी छीन रहे हैं। इन हादसों में हो रही मौतों पर भी सिस्टम की नींद नहीं टूट रही।-24 नवंबर 2026: अर्जुन नगर (शाहगंज) में जावित्री देवी अस्पताल के सामने नगर निगम के पानी के टैंकर की टक्कर से बाइक सवार पूर्व सैनिक सुखविंदर सिंह व पत्नी रेखा कुमारी की मौके पर मौत हो गई।-4 नवंबर 2026: मधु नगर (सदर) के आरएमओ चौराहे पर गिट्टी से लदे पीडब्ल्यूडी के डंपर की चपेट में आकर सेवला जाट निवासी कक्षा नौ की छात्रा रिया (15) की जान चली गई।-3 अप्रैल 2026: अलबतिया रोड (शाहगंज) पर हरिओम वाटिका के सामने नगर निगम के वाहन की चपेट में आकर एक्टिवा सवार छात्र करन शर्मा (18) की मौत हो गई।-27 जनवरी 2024: एसएन मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में नाला सफाई के दौरान नगर निगम की चेन वाली जेसीबी की चपेट में आकर किशोर अकरम (12) की जान गई।-7 नवंबर 2022: सिकंदरा-बोदला रेल ओवरब्रिज पर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की टक्कर से बुलेट सवार रोहित इंदौलिया (23) व सचिन उर्फ शेखर (22) की मौत हो गई।-28 जनवरी 2022: नगर निगम की अनियंत्रित कूड़ा गाड़ी डिवाइडर से टकराने से चालक की जान चली गई थी, जबकि पत्नी व बेटा घायल हुए थे।-17 अगस्त 2018: वजीरपुरा रोड पर सेंट पैट्रिक्स स्कूल के सामने नगर निगम के कूड़ा ट्रक की टक्कर से घायल कक्षा 11 की छात्रा गार्गी शर्मा ने आठ दिन बाद दम तोड़ दिया।नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया क ि हादसा कैसे हुआ। चालक की क्या लापरवाही रही। जिस वाहन से हादसा हुआ वह ठेकेदार का है। पूरे मामले की जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह के हादसे रोकने के लिए चालकों की काउंसिलिंग और ट्रेनिंग कराई जाएगी।