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जनपद सोनभद्र के काली मुहाल गुध्धी निवासी सेवानिवृत्त वन अधिकारी कमलेश कुमार 18 नवंबर को लखनऊ से बस से कुबेरपुर कट पर उतरकर वाहन पकड़ने जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उनके हाथ से अटैची छीन ली थी। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने सोमवार को सिकंदरपुर (थाना न्यू आगरा) निवासी मुंशी, गढ़ी टिकैत (थाना बरहन) निवासी गजेंद्र और गढ़ी महराम (एत्मादपुर) निवासी जतिन को गिरफ्तार किया है। विज्ञापन



पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई थी। सोमवार को रामीगढ़ी पुल के नीचे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान व बाइक बरामद की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया है। - देवेश सिंह, एसीपी एत्मादपुर विज्ञापन विज्ञापन

जनपद सोनभद्र के काली मुहाल गुध्धी निवासी सेवानिवृत्त वन अधिकारी कमलेश कुमार 18 नवंबर को लखनऊ से बस से कुबेरपुर कट पर उतरकर वाहन पकड़ने जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उनके हाथ से अटैची छीन ली थी। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने सोमवार को सिकंदरपुर (थाना न्यू आगरा) निवासी मुंशी, गढ़ी टिकैत (थाना बरहन) निवासी गजेंद्र और गढ़ी महराम (एत्मादपुर) निवासी जतिन को गिरफ्तार किया है।पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई थी। सोमवार को रामीगढ़ी पुल के नीचे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान व बाइक बरामद की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

आगरा के कुबेरपुर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे कट के पास 18 नवंबर को सेवानिवृत्त वन अधिकारी से अटैची छीनने की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए सोमवार को रामीगढ़ी पुल के नीचे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से छीनी गई अटैची, 2,110 रुपये नकदी, पेंशन के कागजात, कपड़े और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है।