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एत्माद्दौला थाने के पास स्थित राजकीय आस्थान की बेशकीमती भूमि पर अवैध निर्माण दोबारा किए जाने पर एडीएम प्रोटोकॉल व नजूल प्रभारी अमरेंद्र कुमार वर्मा ने कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर को तीन दिन का समय दिया है।रामबाग चौराहे से एत्माद्दौला जाने वाले मार्ग के किनारे मौजा चक हफ्तम (तहसील सदर) के खसरा संख्या-392 के 0.965 हेक्टेयर रकबे में शामिल राजकीय आस्थान की जमीन के संबंध में पहले भी प्रशासनिक स्तर पर निर्देश जारी किए गए थे। राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई भी की थी लेकिन 16 नवंबर को प्रस्तुत नजूल मुहर्रिर की रिपोर्ट से पता चला कि हटाए गए निर्माण के स्थान पर रात्रि में आशा देवी पत्नी प्रमोद गौतम, प्रमोद गौतम निवासी 27 रोशनबाग, दयालबाग ने फिर से दीवार खड़ी कर लेंटर डाल दिया है।दस्तावेज में इसे एक पुलिसकर्मी के सरकारी सेवक रहते हुए शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर कदाचार के रूप में दर्ज किया गया है। नए आदेश में एडीएम ने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए हैं कि बार-बार रुकवाने के बावजूद रात में लेंटर डालकर किए गए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाए और शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराकर तीन दिन में अवगत कराया जाए।साथ ही डीसीपी सिटी से संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश देने के लिए कहा है। बता दें, अमर उजाला ने तीन पुलिसकर्मियों के सरकारी जमीन कब्जाकर कई मंजिला मकान बनाने का खुलासा किया था। इसी के बाद प्रशासन की पूरी टीम लाव-लश्कर के साथ कब्जा हटाने पहुंची थी। हालांकि, स्थानीय पुलिस का साथ न मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद दूसरी बार में एडीएम प्रोटोकॉल के निर्देश पर पहुंची टीम ने कब्जी दीवार गिरवा दी थी।डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य रोकने के लिए पत्र मिला था। इस पर थाना पुलिस को निर्देशित कर दिया था। निर्माण कार्य भी रुकवाया गया था। अगर रोक के बावजूद निर्माण किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।