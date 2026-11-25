कन्नौज: 'प्रेमी को बुलाओ वरना...', दूसरी शादी की खबर पर टॉवर पर चढ़ी युवती, पुलिस ने समझाकर सुरक्षित उतारा
Kannauj News: छिबरामऊ में प्रेमी की दूसरी शादी की भनक लगते ही युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद करने लगी। करीब ढाई घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा है।
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कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में प्रेमी की दूसरी शादी किए जाने की जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह एक युवती कृष्णा हॉस्पिटल वाली गली में स्थित एयरटेल टॉवर पर चढ़ गई। प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी युवती के टॉवर पर चढ़ने की सूचना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा।
जानकारी के अनुसार, नरगिस (28) इंदिरा आवास कॉलोनी में रहती है। उसका कहना है कि फर्रुखाबाद जनपद के एक गांव निवासी युवक से पिछले आठ वर्षों से प्रेम संबंध हैं। दोनों के संबंधों से उसकी पांच साल की बेटी भी है। नरगिस का आरोप है कि अब उसका प्रेमी दूसरी शादी करने जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वह बुधवार सुबह करीब छह बजे कृष्णा हॉस्पिटल वाली गली में लगे एयरटेल टॉवर पर चढ़ गई।
आरोप- उसके परिजनों ने गर्भपात करा दिया था
इसके बाद प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगी। नरगिस ने आरोप लगाया कि प्रेमी के परिजन भी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। करीब आठ माह पहले उसके गर्भ में पल रहे दूसरे बच्चे का प्रेमी और उसके परिजनों ने गर्भपात करा दिया था। अब प्रेमी दूसरी शादी करना चाहता है। उसने प्रेमी और उसके परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। टॉवर पर युवती के चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
प्रेमी को बुलाकर कराई जाएगी जांच
पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक समझाने का प्रयास किया। करीब ढाई घंटे बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे ने बताया कि युवती का प्रेमी इस समय दूसरी शादी कर रहा है। इसकी जानकारी होने पर युवती टावर पर चढ़ गई थी। प्रेमी को बुलाकर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।