ग्वालियर: दिवाली मकान में लगी आग, पटाखे से भड़की लपटें; बालकनी में रखा AC और वॉशिंग मशीन जले

दीपावली की खुशियों के बीच ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास कॉलोनी नंबर-2 में स्थित एक मकान की बालकनी में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बालकनी में रखा सामान जलने लगा। आग की लपटें मकान के अंदर कमरों तक पहुंच गईं। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 15 से 20 मिनट बाद पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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