बाजार में बिक रहे प्यूमा समेत इन ब्रांड के नकली जूते: छापेमारी में खुलासा, पुलिस ने दर्ज की दुकानदार पर FIR

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दिल्ली के नजफगढ़ निवासी भूपिंद्र सिंह प्यूमा एसई और वन 8 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 15 अक्तूबर 2026 को नकली जूते बनाने और बेचने की सूचना पर वह दूसरे अधिकृत प्रतिनिधि नीरज कुमार और अपनी टीम के साथ सदर भट्टी स्थित ब्राइट वे शूज पहुंचे। वहां राशिद पुत्र रशीद मिला। उससे जूतों के संबंध में पूछताछ की गई लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।निरीक्षण में प्यूमा एसई के 84 और वन 8 ब्रांड के 46 जूते मिले। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।