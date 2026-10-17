ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद: दिनभर वाहनों की कतार, स्कूलों की छुट्टी पर हुआ बुरा हाल; वैकल्पिक मार्ग भी बना मुसीबत
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 17 Oct 2026 08:18 PM IST
सार
ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज बंद होने से शनिवार को ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। दिनभर लोग जाम से जूझते रहे। स्कूलों की छुट्टी के बाद तो हाल और बुरा हो गया। वाहनों की कतार लग गई। बच्चे भी जाम में फंसकर परेशान हो उठे।
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विस्तार
आगरा में ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बंद होते ही शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जिस रास्ते से लोग महज 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, वहां अब घंटों जाम से जूझना पड़ा। रेलवे की ओर से सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग बारह खंबा पर बदहाली, धूल के गुबार और कीचड़ ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। शनिवार की सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। उधर, रुई की मंडी-शाहगंज रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरने के दौरान यातायात थमने से जाम की स्थिति और विकराल हो गई। रास्ता बंद होने से परेशान लोग संकरी गलियों से निकलने लगे। दूसरी ओर हालात ऐसे बने कि आरपीएफ की मौजूदगी में लोगों ने आरओबी की रोक फांदकर पैदल ही दूसरी ओर निकलना शुरू कर दिया। यातायात संभालने के लिए आरपीएफ और पुलिस तैनात रही, जबकि नगर निगम की टीम ने कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाया।
बारह खंबा के बदहाल रास्ते ने बढ़ाईं दुश्वारियां, धूल-कीचड़ से लोग परेशान
ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने के बाद रेलवे की ओर से वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बारह खंबा डबल फाटक संख्या-75 से आवागमन का रास्ता सुझाया गया है। अर्जुन नगर तिराहे से होकर गुजरने वाले इस मार्ग की हालत पहले से ही खराब है। सड़क पर कीचड़ और धूल के गुबार के बीच वाहन चालकों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की संख्या बढ़ने से रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से निकलें। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी।
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बारह खंबा के बदहाल रास्ते ने बढ़ाईं दुश्वारियां, धूल-कीचड़ से लोग परेशान
ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने के बाद रेलवे की ओर से वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बारह खंबा डबल फाटक संख्या-75 से आवागमन का रास्ता सुझाया गया है। अर्जुन नगर तिराहे से होकर गुजरने वाले इस मार्ग की हालत पहले से ही खराब है। सड़क पर कीचड़ और धूल के गुबार के बीच वाहन चालकों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की संख्या बढ़ने से रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से निकलें। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी।
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रुई की मंडी-शाहगंज फाटक बंद होने से घंटों थमा यातायात
ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने से पहले ही शहर के कई मार्गों पर यातायात का दबाव बना हुआ था। ऐसे में रुई की मंडी-शाहगंज रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरने के कारण रास्ता बंद होने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन भी इसमें फंसे रहे। नौकरी और जरूरी काम के लिए निकले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।
इन इलाकों के लोगों का होता है आवागमन
ईदगाह-खेरिया आरओबी से ख्वाजा की सराय, अर्जुन नगर, अवधपुरी, अजीत नगर, शिव नगर, कमाल खां, नरीपुरा, धनोली, मलपुरा, अकोला, खेरागढ़, जगनेर, कागारौल और तांतपुर समेत कई क्षेत्रों के लोग आवागमन करते हैं। इस मार्ग से ईदगाह, नामनेर, माल रोड, ग्वालियर रोड, एमजी रोड, फतेहाबाद, शमशाबाद, रोहता, मधुनगर और राजपुर चुंगी की ओर भी पहुंचा जाता है। स्थानीय बाजार कमेटियों के अनुसार, क्षेत्र में करीब 400 दुकानें और 450 मोहल्ले हैं। आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आवागमन भी इसी आरओबी से होता है।
ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने से पहले ही शहर के कई मार्गों पर यातायात का दबाव बना हुआ था। ऐसे में रुई की मंडी-शाहगंज रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरने के कारण रास्ता बंद होने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन भी इसमें फंसे रहे। नौकरी और जरूरी काम के लिए निकले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।
इन इलाकों के लोगों का होता है आवागमन
ईदगाह-खेरिया आरओबी से ख्वाजा की सराय, अर्जुन नगर, अवधपुरी, अजीत नगर, शिव नगर, कमाल खां, नरीपुरा, धनोली, मलपुरा, अकोला, खेरागढ़, जगनेर, कागारौल और तांतपुर समेत कई क्षेत्रों के लोग आवागमन करते हैं। इस मार्ग से ईदगाह, नामनेर, माल रोड, ग्वालियर रोड, एमजी रोड, फतेहाबाद, शमशाबाद, रोहता, मधुनगर और राजपुर चुंगी की ओर भी पहुंचा जाता है। स्थानीय बाजार कमेटियों के अनुसार, क्षेत्र में करीब 400 दुकानें और 450 मोहल्ले हैं। आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आवागमन भी इसी आरओबी से होता है।