ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद: दिनभर वाहनों की कतार, स्कूलों की छुट्टी पर हुआ बुरा हाल; वैकल्पिक मार्ग भी बना मुसीबत

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बारह खंबा के बदहाल रास्ते ने बढ़ाईं दुश्वारियां, धूल-कीचड़ से लोग परेशान

ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने के बाद रेलवे की ओर से वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बारह खंबा डबल फाटक संख्या-75 से आवागमन का रास्ता सुझाया गया है। अर्जुन नगर तिराहे से होकर गुजरने वाले इस मार्ग की हालत पहले से ही खराब है। सड़क पर कीचड़ और धूल के गुबार के बीच वाहन चालकों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की संख्या बढ़ने से रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से निकलें। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी। विज्ञापन विज्ञापन



ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने के बाद रेलवे की ओर से वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बारह खंबा डबल फाटक संख्या-75 से आवागमन का रास्ता सुझाया गया है। अर्जुन नगर तिराहे से होकर गुजरने वाले इस मार्ग की हालत पहले से ही खराब है। सड़क पर कीचड़ और धूल के गुबार के बीच वाहन चालकों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की संख्या बढ़ने से रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से निकलें। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी।

आगरा में ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बंद होते ही शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जिस रास्ते से लोग महज 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, वहां अब घंटों जाम से जूझना पड़ा। रेलवे की ओर से सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग बारह खंबा पर बदहाली, धूल के गुबार और कीचड़ ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। शनिवार की सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। उधर, रुई की मंडी-शाहगंज रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरने के दौरान यातायात थमने से जाम की स्थिति और विकराल हो गई। रास्ता बंद होने से परेशान लोग संकरी गलियों से निकलने लगे। दूसरी ओर हालात ऐसे बने कि आरपीएफ की मौजूदगी में लोगों ने आरओबी की रोक फांदकर पैदल ही दूसरी ओर निकलना शुरू कर दिया। यातायात संभालने के लिए आरपीएफ और पुलिस तैनात रही, जबकि नगर निगम की टीम ने कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाया।