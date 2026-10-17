यूपी: दबिश देने आई हरियाणा पुलिस पर मैनपुरी में पथराव, गाड़ी में की तोड़फोड़; दो आरोपी गिरफ्तार

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फरीदाबाद के पल्ला थाने के एसी राजकुमार ने बताया कि डीसीपी सेंट्रल की अनुमति लेकर टीम के एसपीओ रमेश कुमार, एसपीओ बलवीर के साथ निजी वाहन से शुक्रवार को गांव सुकरुल्लापुर में दबिश के लिए गए थे। उन्हें सर्विलांस से सटीक लोकेशन मिली थी कि गाड़ी ले जाने के मामले में आरोपी राहुल गांव में ही मौजूद है। उसकी गिरफ्तारी व वाहन बरामदगी के लिए मीठेपुर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार हमराह पूरन सिंह और पंकज राय के साथ सुबह करीब 11 बजे राहुल के घर पहुंचे और उससे पूछताछ की।जब उसे पकड़ कर ले जाने का प्रयास किया तो स्थिति बिगड़ने लगी। राहुल के परिवार के लोग आ गए और टीम पर हमलावर हो गए। विरोध करने पर पथराव करना शुरू कर दिया। हमले में एसपीओ बलवीर और एसपीओ रमेश कुमार चोटिल हो गए। उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इस बीच आरोपी राहुल भाग निकला। पुलिस ने दो हमलावरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। करहल थाने में सरकार सिंह, विकास, कृष्णा, मोहन, रेखा, खुशबू और राहुल निवासी सुकरुल्लापुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।हरियाणा पुलिस की एक टीम गांव सुकरुल्लापुर गई थी, वहां टीम के साथ अभद्रता की गई। दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है।