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आगरा के रावली क्षेत्र में जुए की सूचना पर पुलिस के छापे के दाैरान एक युवक की माैत हो गई। परिजन ने पुलिस पर तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप लगाया। लोगों की भीड़ जुट गई। हंगामा कर दिया। मामले में दो सिपाहियों को निलंबित किया गया है। फिरोजाबाद में नवरात्र में माता को भोग लगाने जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर गर्म खीर गिर पड़ी। श्रद्धालु ई-रिक्शा में खीर का भगाैना रखकर ले जा रहे थे। रास्ते में ई-रिक्शा पलट गया। भगाैने की खीर श्रद्धालुओं के ऊपर गिर गई। बच्चों समेत 10 लोग झुलस गए। मैनपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ। घर के बाहर खेल रहे मासूम को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। मासूम की माैत से परिवार में कोहराम मच गया। मथुरा के मांट क्षेत्र में देवराहा बाबा आश्रम के पास यमुना में नहाते समय पैर फिसलने से एक बुजुर्ग गहरे पानी में डूब गए। गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश कराई गई। कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का शव निकाला जा सका। डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों ने हंगामा कर दिया। परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पर लापता के पोस्टर लगा दिए।