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इस मार्ग पर पीपों के पुल का संचालन सामान्यतः हर वर्ष 15 अक्तूबर से शुरू हो जाता था। समय पर पुल न बनने से लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस पुल के बनने से बटेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं का सफर काफी आसान हो जाएगा। मुख्य पूर्णिमा पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बटेश्वर पहुंचते हैं। पुल चालू होने से उन्हें लंबे चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। यह पुल केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। पुल के शुरू होने से भरतार, कल्यानपुर, रहल और रंजीतपुरा समेत करीब दर्जनभर गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने, बच्चों को स्कूल जाने और आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल पहुंचने में होने वाली परेशानी भी काफी हद तक कम हो सकेगी। पुल निर्माण कार्य शुरू होने पर भरतार, कल्यानपुर व आसपास के गांवों के लोगों ने खुशी का इजहार किया है।

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बटेश्वर। बटेश्वर और कल्यानपुर भरतार गांव के बीच यमुना नदी पर पीपों का पुल तैयार करने का कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। निर्माण कार्य आरंभ होने से स्थानीय ग्रामीणों व श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।