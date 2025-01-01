Agra News: कंस मेले के समापन पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति ने मोहा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा फतेहाबाद ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। भगवान श्रीकृष्ण ने इस क्षेत्र में अनेक लीलाएं की हैं। कंस मेला एक सदी से भी अधिक पुरानी परंपरा है। इस ऐतिहासिक मेले को आने वाले समय में और भव्य स्वरूप देना सभी की जिम्मेदारी है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कंस मेला फतेहाबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे आयोजनों से क्षेत्र की धार्मिक परंपराएं और संस्कृति नई पीढ़ी तक पहुंचती हैं। पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर ने कहा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए इस तरह के मेलों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए।समापन समारोह में दधि लीला मेला कमेटी और कंस मेला कमेटी की ओर से मेले के आयोजन में सहयोग करने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों और उत्कृष्ट झांकियां प्रस्तुत करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बबीता शल्या, रवि शल्या, उमाशंकर गुप्ता, अंकिता गुप्ता, आकांक्षा मेरठिया, कुलदीप वर्मा, मयंक गुप्ता आदि मौजूद रहे।