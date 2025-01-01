Agra News: कंस मेले के समापन पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति ने मोहा
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:07 AM IST
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फतेहाबाद। कस्बे में आयोजित तीन दिवसीय ऐतिहासिक कंस मेले का मंगलवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। कंस मेला कमेटी की ओर से आयोजित समापन समारोह में रंगारंग प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. मंजू भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया और पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर रहे।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा फतेहाबाद ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। भगवान श्रीकृष्ण ने इस क्षेत्र में अनेक लीलाएं की हैं। कंस मेला एक सदी से भी अधिक पुरानी परंपरा है। इस ऐतिहासिक मेले को आने वाले समय में और भव्य स्वरूप देना सभी की जिम्मेदारी है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कंस मेला फतेहाबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे आयोजनों से क्षेत्र की धार्मिक परंपराएं और संस्कृति नई पीढ़ी तक पहुंचती हैं। पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर ने कहा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए इस तरह के मेलों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए।
समापन समारोह में दधि लीला मेला कमेटी और कंस मेला कमेटी की ओर से मेले के आयोजन में सहयोग करने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों और उत्कृष्ट झांकियां प्रस्तुत करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बबीता शल्या, रवि शल्या, उमाशंकर गुप्ता, अंकिता गुप्ता, आकांक्षा मेरठिया, कुलदीप वर्मा, मयंक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा फतेहाबाद ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। भगवान श्रीकृष्ण ने इस क्षेत्र में अनेक लीलाएं की हैं। कंस मेला एक सदी से भी अधिक पुरानी परंपरा है। इस ऐतिहासिक मेले को आने वाले समय में और भव्य स्वरूप देना सभी की जिम्मेदारी है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कंस मेला फतेहाबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे आयोजनों से क्षेत्र की धार्मिक परंपराएं और संस्कृति नई पीढ़ी तक पहुंचती हैं। पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर ने कहा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए इस तरह के मेलों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए।
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समापन समारोह में दधि लीला मेला कमेटी और कंस मेला कमेटी की ओर से मेले के आयोजन में सहयोग करने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों और उत्कृष्ट झांकियां प्रस्तुत करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बबीता शल्या, रवि शल्या, उमाशंकर गुप्ता, अंकिता गुप्ता, आकांक्षा मेरठिया, कुलदीप वर्मा, मयंक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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