यूपी: पत्नी ने बाथरूम में दफनाई थी जो लाश, वो सुरेन्द्र की है कि नहीं; बेटियों के डीएनए सैंपल से होगी पुष्टि

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हत्याकांड का खुलासा 3 जुलाई को हुआ था। 18 मई से लापता सुरेंद्र शर्मा की हत्या का आरोप पत्नी रूबी पर है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पति की शराब पीने की आदत से वो परेशान थी। पत्नी ने नींद की गोलियां खिलाकर खीर खिला दी थी। इसके बाद उसे बाथरूम में दफना दिया था। फर्श भी बनवा दिया था। पुलिस ने खुदाई कराई तो कंकाल मिला था। एक रुद्राक्ष की माला और कड़ा मिला था।डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास के मुताबिक, सुरेंद्र शर्मा लापता हो गए थे। खुदाई में कंकाल मिला। इसकी पुष्टि करना आवश्यक है कि कंकाल सुरेंद्र शर्मा का ही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मां के खून के नमूने लिए थे। अब बेटियों के नमूने भी भेजने के लिए कहा है। मृतक सुरेंद्र की दो बेटियां हैं। मां के जेल जाने के बाद दोनों अपने ताऊ के पास रह रही हैं।