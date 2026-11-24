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साथ ही आगामी 28 और 29 नवंबर को मतदान केंद्रों पर लगने वाले विशेष अभियान कैंपों के लिए अभी से सभी आवश्यक और समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाताओं और बीएलओ को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चौहान ने स्पष्ट किया है कि विशेष कैंप के दौरान व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए सभी विद्यालयों में औचक निरीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से अधिकारियों की विशेष टीमें लगाई जाएंगी।उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी विद्यालय में बीएलओ के बैठने, गेट नहीं खुलने या अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं में कोई कमी पाई गई, तो संबंधित स्कूल प्रशासन के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस आदेश के बाद संबंधित विभागों और विद्यालय संचालकों को समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया है।