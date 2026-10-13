एमएलसी चुनाव: 16 को आगरा आएंगे सीएम योगी, 15 हजार मतदाताओं को जुटाने का लक्ष्य; चुनावी तैयारियां तेज

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इस सम्मेलन में पार्टी ने करीब 15 हजार स्नातक और शिक्षक मतदाताओं को कार्यक्रम में जुटाने का लक्ष्य रखा है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, क्षेत्रीय संगठक अभय गिरि, एमएलसी एवं प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे व अन्य ने क्षेत्रीय, जिला और महानगर के पदाधिकारियों की कई बैठकें लीं। विज्ञापन



क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगरा, मथुरा, मैनपुरी और कासगंज के मतदाताओं को सीएम संबोधित करेंगे। इसके अलावा पदाधिकारियों के साथ भी वह चुनावी गतिविधियों पर बैठक कर चर्चा कर सकते हैं। इस सम्मेलन में पार्टी ने करीब 15 हजार स्नातक और शिक्षक मतदाताओं को कार्यक्रम में जुटाने का लक्ष्य रखा है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, क्षेत्रीय संगठक अभय गिरि, एमएलसी एवं प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे व अन्य ने क्षेत्रीय, जिला और महानगर के पदाधिकारियों की कई बैठकें लीं।क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगरा, मथुरा, मैनपुरी और कासगंज के मतदाताओं को सीएम संबोधित करेंगे। इसके अलावा पदाधिकारियों के साथ भी वह चुनावी गतिविधियों पर बैठक कर चर्चा कर सकते हैं।

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शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए चल रही कदमताल के बीच 16 अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आएंगे। इस दौरान वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर प्रस्तावित मतदाता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।