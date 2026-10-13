एमएलसी चुनाव: 16 को आगरा आएंगे सीएम योगी, 15 हजार मतदाताओं को जुटाने का लक्ष्य; चुनावी तैयारियां तेज
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 09:42 AM IST
सार
शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर आगरा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अक्तूबर को टाटा ग्राउंड में मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे।
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विस्तार
शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए चल रही कदमताल के बीच 16 अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आएंगे। इस दौरान वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर प्रस्तावित मतदाता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस सम्मेलन में पार्टी ने करीब 15 हजार स्नातक और शिक्षक मतदाताओं को कार्यक्रम में जुटाने का लक्ष्य रखा है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, क्षेत्रीय संगठक अभय गिरि, एमएलसी एवं प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे व अन्य ने क्षेत्रीय, जिला और महानगर के पदाधिकारियों की कई बैठकें लीं।
क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगरा, मथुरा, मैनपुरी और कासगंज के मतदाताओं को सीएम संबोधित करेंगे। इसके अलावा पदाधिकारियों के साथ भी वह चुनावी गतिविधियों पर बैठक कर चर्चा कर सकते हैं।
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इस सम्मेलन में पार्टी ने करीब 15 हजार स्नातक और शिक्षक मतदाताओं को कार्यक्रम में जुटाने का लक्ष्य रखा है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, क्षेत्रीय संगठक अभय गिरि, एमएलसी एवं प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे व अन्य ने क्षेत्रीय, जिला और महानगर के पदाधिकारियों की कई बैठकें लीं।
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क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगरा, मथुरा, मैनपुरी और कासगंज के मतदाताओं को सीएम संबोधित करेंगे। इसके अलावा पदाधिकारियों के साथ भी वह चुनावी गतिविधियों पर बैठक कर चर्चा कर सकते हैं।
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