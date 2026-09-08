गजब कर डाला: नगर निगम ने आम लोगों के लिए बनाई पार्किंग, होटल ने कर लिया कब्जा; नोटिस दिया गया
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 08 Sep 2026 07:53 AM IST
सार
नगर निगम की सार्वजनिक पार्किंग पर होटल होलीडे इन ने चहारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया और उसे निजी पार्किंग में बदल दिया। शिकायत के बाद निगम अधिकारियों ने निरीक्षण कर होटल प्रबंधन को कब्जा हटाने का नोटिस दिया है।
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विस्तार
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आगरा के हरीपर्वत चौराहा स्थित जमीन पर नगर निगम ने सार्वजनिक पार्किंग बनाई लेकिन होटल होलीडे इन ने चहारदीवारी बनाकर इसे अपने कब्जे में ले लिया। निजी पार्किंग में बदलकर अपने वाहनों के लिए इस्तेमाल करने लगे। नगर निगम अधिकारियों ने सोमवार को निरीक्षण कर नोटिस जारी किया और कब्जा हटाने के निर्देश दिए।
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर निगम की पार्किंग पर होटल होलीडे इन के कब्जे की शिकायतें मिलीं, जिस पर कर अधीक्षक वैभव यादव और सेनेटरी इंस्पेक्टर सुदेश यादव को जांच के लिए भेजा गया। होटल प्रबंधन से वार्ता कर निर्देश दिए गए कि नगर निगम की भूमि अथवा पार्किंग स्थल पर किए गए कब्जे को हटा दें। जो चहारदीवारी और हरियाली की है, उसे हटाकर पार्किंग को पहले की तरह स्थिति में ला दें। होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है।
सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि अगर तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी नगर निगम ने यहां कब्जा हटवाया था और एमडी जैन इंटर कॉलेज की ओर वाले रास्ते पर निकास के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन होटल प्रबंधन ने फिर से उसे बंद कर दिया। यूथ हॉस्टल की ओर से प्रवेश के साथ यहां वाहन हरीपर्वत चौराहे पर थाने के सामने निकल जाते थे।
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सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर निगम की पार्किंग पर होटल होलीडे इन के कब्जे की शिकायतें मिलीं, जिस पर कर अधीक्षक वैभव यादव और सेनेटरी इंस्पेक्टर सुदेश यादव को जांच के लिए भेजा गया। होटल प्रबंधन से वार्ता कर निर्देश दिए गए कि नगर निगम की भूमि अथवा पार्किंग स्थल पर किए गए कब्जे को हटा दें। जो चहारदीवारी और हरियाली की है, उसे हटाकर पार्किंग को पहले की तरह स्थिति में ला दें। होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है।
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सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि अगर तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी नगर निगम ने यहां कब्जा हटवाया था और एमडी जैन इंटर कॉलेज की ओर वाले रास्ते पर निकास के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन होटल प्रबंधन ने फिर से उसे बंद कर दिया। यूथ हॉस्टल की ओर से प्रवेश के साथ यहां वाहन हरीपर्वत चौराहे पर थाने के सामने निकल जाते थे।
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