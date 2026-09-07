यूपी: बिना मान्यता के चल रहे स्कूल, शिक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा; 58 विद्यालय बंद करने के आदेश

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बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों का सबसे बड़ा ठिकाना बाह निकला। यहां 15 स्कूल मिले हैं। जैतपुर कला में 10 और फतेहाबाद में 9 स्कूल बिना मान्यता चलते मिले। फतेहपुर सीकरी में पांच, नगर क्षेत्र में चार, अछनेरा में 4 जबकि पिनाहट और शमसाबाद में एक-एक स्कूल मिला है। सभी 58 स्कूलों पर कुल 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि कार्यभार संभालते ही सबसे पहले इसी बात की पड़ताल शुरू कराई थी कि जिले में किन इलाकों में बिना मान्यता स्कूल चल रहे हैं। जांच में पता चला कि कई स्कूल नए खुले हैं, लेकिन कुछ लंबे समय से इसी तरह संचालित हो रहे थे। अब इन पर कार्रवाई की गई है। बीएसए ने बताया कि कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। अगले तीन-चार दिन में बिना मान्यता संचालित कुछ और स्कूलों की सूची जारी की जाएगी। जुर्माने की धनराशि सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि जिले में बिना मान्यता कोई स्कूल संचालित न हो, इसके लिए अभियान जारी रहेगा।