कोडीन सिरप का सरगना गिरफ्तार: आगरा में दोस्त के घर में छिपा था प्रियांशु गुप्ता, बांदा पुलिस ने दबोचा

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3 सितंबर को बिसंडा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ट्रक से कोडीनयुक्त सिरप की 30 हजार शीशियां बरामद की थीं। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने प्रियांशु गुप्ता का नाम बताया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।सीओ बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रियांशु ने कई अहम जानकारियां दी हैं। उसने बताया कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कोडीनयुक्त सिरप की मांग है। मेडिकल कारोबार से जुड़े होने के कारण आरोपियों को सिरप के नशे में इस्तेमाल होने की जानकारी थी। पैसे कमाने के लालच में वह इस धंधे में आगे बढ़ता चला गया। आरोपी कई महीनों से इस कारोबार में सक्रिय था। उसने कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं। पुलिस सत्यापन करने के साथ ही इनकी भूमिका की जांच कर रही है।पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार बांदा और हमीरपुर के कुछ लोगों की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश देने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।आगरा में भी कोडीन सिरप का अवैध कारोबार पकड़ा जा चुका है। दवा माफिया विजय गोयल जगदीशपुरा, सिकंदरा क्षेत्र में फैक्टरी में कोडीन सिरप और नकली दवा बनाता था। छापे में करोड़ों रुपये की सिरप, नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं, कच्चा माल और मशीनें बरामद की गई थीं। गैंग के कई लोग गिरफ्तार हुए थे। बीते 10 साल में 500 करोड़ रुपये से अधिक की नकली, सैंपल, सरकारी दवाएं जब्त की जा चुकी हैं।कोडीनयुक्त सिरप को नशे के धंधे में खपाने वाले आरोपी प्रियांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, उस पर भी जांच चल रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। यहां से जेल भेज दिया गया है।