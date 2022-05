{"_id":"6289bc754240e326f708ff74","slug":"child-not-get-treatment-in-sn-medical-college-father-called-the-police","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra: ये कैसा धरती का भगवान? छत से गिरे बेटे के इलाज के लिए फूट-फूटकर रोता रहा पिता, नहीं पसीजा चिकित्सकों का दिल ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 22 May 2022 10:00 AM IST