Agra News: चंबल में अवैध खनन रोकने के लिए चला चेकिंग अभियान
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:10 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:10 AM IST
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पिनाहट। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शनिवार को चंबल नदी क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस, वन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। नायब तहसीलदार सुधीर गिरी के नेतृत्व में टीम ने बीच का पुरा, भदराैली चौराहा और विप्रावली नहर पुलिया समेत अन्य स्थानों पर वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। अधिकारियों ने चंबल नदी क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निगरानी जारी रखने की बात कही।
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