Agra News: पुलिस ने गांवों में कराई मुनादी, रपट पर आवागमन रोका
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। उटंगन नदी में बढ़ जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मंगलवार को निबोहरा पुलिस और स्थानीय लेखपाल ने टोड़ा, भोगपुरा, नंदपुरा, भोगपुरा बाग समेत आसपास के तटवर्ती गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया। लोगों से नदी के किनारे जाने और बच्चों को नदी के पास जाने से रोकने की अपील की गई। वहीं टोड़ा घाट पर उटंगन नदी पर बने रपट से आवागमन पर बेरीकेट लगाकर रोक लगा दी गई है। एसडीएम फतेहाबाद स्वाति शर्मा ने बताया कि बाढ़ चौकियों पर तैनात लेखपालों और पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है।
विज्ञापन