जनगणना 2027: घर बैठे खुद भर सकेंगे परिवार का ब्योरा, 16 से 30 नवंबर तक मौका; ये है प्रक्रिया

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जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल (censusindia.gov.in) पर नागरिक अपने मोबाइल नंबर व पहचान पत्र के जरिये लॉगइन कर डिजिटल फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने पर एक रेफरेंस (संदर्भ) कोड मिलेगा, जिसे घर आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा। इससे दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जो लोग ऑनलाइन विवरण दर्ज नहीं कर पाएंगे, उनके घर आने वाले प्रगणक अपने मोबाइल एप के माध्यम से डाटा डिजिटल दर्ज करेंगे।जनगणना के दूसरे चरण में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें नाम, लिंग, जन्म तिथि, धर्म, जाति, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यवसाय, प्रवास का कारण, बैंक खाता, मोबाइल, कोविड टीकाकरण और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संकलित की जाने वाली सभी सूचनाओं की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और यह आंकड़े देश की भावी योजनाओं एवं विकास नीतियों का मुख्य आधार बनेंगे।