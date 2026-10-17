वोटर लिस्ट में नाम है या कट गया: मतदाताओं को आज मिल रहा मौक, नए वोट के लिए भी करें आवेदन

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कोई भी पात्र नागरिक केंद्रों पर जाकर मौके पर ही फॉर्म-6 (नाम जोड़ने), फॉर्म-7 (नाम हटाने) और फॉर्म-8 (संशोधन) के जरिये अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह निर्देश जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) और मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सहूलियत के लिए एक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था रखी जाएगी। 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों का मौके पर निरीक्षण कर नई विकसित कॉलोनियों, मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों और आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं ताकि लोगों को ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े।उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 12 नवंबर को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। बैठक में निर्वाचन अधिकारियों के अलावा भाजपा, सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।