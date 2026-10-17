ब्रेकिंग आगरा: छापे के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद भड़के परिजन; पुलिस पर उठे सवाल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 10:46 AM IST
सार
आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के रावली में जुए की सूचना पर पुलिस के छापे के दौरान ललित नामक युवक की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर युवक को नीचे फेंकने का आरोप लगाया है और घटना के बाद हंगामा किया।
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विस्तार
आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के रावली में जुआ की सूचना पर पुलिस के छापे के दौरान एक युवक, ललित, की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात को छह पुलिसकर्मियों ने जुआ की सूचना पर रावली में छापा मारा था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने आकर जुआ के नाम पर लूटपाट की थी और शुक्रवार रात को भी वे लूटने आए थे।
इसी दौरान हुई झड़प में ललित को पुलिसकर्मियों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए।
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जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात को छह पुलिसकर्मियों ने जुआ की सूचना पर रावली में छापा मारा था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने आकर जुआ के नाम पर लूटपाट की थी और शुक्रवार रात को भी वे लूटने आए थे।
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इसी दौरान हुई झड़प में ललित को पुलिसकर्मियों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए।