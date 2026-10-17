ब्रेकिंग आगरा: छापे के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद भड़के परिजन; पुलिस पर उठे सवाल

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जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात को छह पुलिसकर्मियों ने जुआ की सूचना पर रावली में छापा मारा था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने आकर जुआ के नाम पर लूटपाट की थी और शुक्रवार रात को भी वे लूटने आए थे। विज्ञापन



इसी दौरान हुई झड़प में ललित को पुलिसकर्मियों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात को छह पुलिसकर्मियों ने जुआ की सूचना पर रावली में छापा मारा था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने आकर जुआ के नाम पर लूटपाट की थी और शुक्रवार रात को भी वे लूटने आए थे।इसी दौरान हुई झड़प में ललित को पुलिसकर्मियों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए।

आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के रावली में जुआ की सूचना पर पुलिस के छापे के दौरान एक युवक, ललित, की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है।