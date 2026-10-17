गजब ही कर दिया: सरकारी बजट से निजी कॉलोनी में बना दी सड़क, शासन तक पहुंची जांच रिपोर्ट; रोका गया भुगतान

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किसान-मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह ने चार मई को सीडीओ को शिकायती पत्र देकर जिला पंचायत की ओर से नानपुर में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत पर सीडीओ ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-2 और उप निदेशक कृषि, आगरा को संयुक्त जांच सौंपी थी। जांच आख्या के अनुसार, सीसी रोड का निर्माण अरुण सिंह के मकान से गुड्डू के मकान तक स्वीकृत किया गया था लेकिन मौके पर निर्माण निर्धारित स्थल के बजाय दूसरी जगह कराया गया।शिकायतकर्ता ने जांच के दौरान 43 पेज के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। जांच के बाद सीडीओ ने रिपोर्ट पंचायतीराज विभाग को भेज दी। जिला पंचायत की प्रारंभिक जांच में भी शिकायत सही पाए जाने के बाद निर्माण कार्य को श्रमदान घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था मैसर्स प्रतेंद्र का भुगतान पूरी तरह से रोक दिया गया था।जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन ने बताया कि इस मामले में टीम गठित कर जांच कराई गई थी। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।