कारपेंटर निकला चोर: सोसाइटी में काम करते-करते बनाई नजर, मौका मिलते ही तोड़ा फ्लैट का ताला; गिरफ्तार

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एकता थाना प्रभारी के मुताबिक, 20 सितंबर को हुई इस चोरी में करीब चार लाख रुपये नगद और जेवरात गायब हुए थे, जिसकी प्राथमिकी 21 सितंबर को दर्ज की गई थी। सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सोने की नाक की बाली व ब्रेसलेट, चांदी के छह सिक्के व एक ब्रेसलेट, मोबाइल, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, ₹230 नगद और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।चोरी किए गए ₹2.90 लाख आरोपी ने अपने बैंक खाते में जमा कर दिए थे, जिसे पुलिस सीज कराने की कार्रवाई कर रही है। डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर एकता पुलिस ने 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी सोमवार को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माल बरामद कर जेल भेजा गया।