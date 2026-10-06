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कारपेंटर निकला चोर: सोसाइटी में काम करते-करते बनाई नजर, मौका मिलते ही तोड़ा फ्लैट का ताला; गिरफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 12:11 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 12:11 PM IST
सार

गणपति वर्ल्ड सोसाइटी में फर्नीचर का काम करने वाले कारपेंटर ने सूना फ्लैट देखकर ताला तोड़कर करीब चार लाख रुपये नकद और जेवरात चोरी कर लिए। एकता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है, जबकि 2.90 लाख रुपये उसके बैंक खाते में जमा मिले हैं।
 

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Carpenter Arrested for Stealing Cash and Jewellery From Flat in Agra Society
arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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आगरा के थाना एकता पुलिस ने गणपति वर्ल्ड सोसाइटी स्थित एक फ्लैट में हुई चोरी के मामले में सोमवार को कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल के पास से आरोपी कारपेंटर अरविन्द कुमार पुत्र गोधन सिंह (निवासी नगला रामबल, खंदौली) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोसाइटी में ही फर्नीचर का काम करने वाले अरविन्द ने फ्लैट सूना देख ताला तोड़कर चोरी की थी।
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एकता थाना प्रभारी के मुताबिक, 20 सितंबर को हुई इस चोरी में करीब चार लाख रुपये नगद और जेवरात गायब हुए थे, जिसकी प्राथमिकी 21 सितंबर को दर्ज की गई थी। सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सोने की नाक की बाली व ब्रेसलेट, चांदी के छह सिक्के व एक ब्रेसलेट, मोबाइल, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, ₹230 नगद और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।
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चोरी किए गए ₹2.90 लाख आरोपी ने अपने बैंक खाते में जमा कर दिए थे, जिसे पुलिस सीज कराने की कार्रवाई कर रही है। डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर एकता पुलिस ने 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी सोमवार को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माल बरामद कर जेल भेजा गया।
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