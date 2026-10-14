यूपी: विधवा मां की जान के दुश्मन बन गए दो बेटे, कैंसर पीड़िता वृद्धा ने पुलिस से लगाई गुहार; दर्ज हुई एफआईआर

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एकता थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उनके पति भारतीय सेना में सेवारत थे। उनकी 23 सितंबर 2021 को मौत हो गई थी। पति की पेंशन से गुजारा और करीब तीन साल से कैंसर का इलाज करा रही हैं। उनके तीनों बेटे शादीशुदा हैं। बड़ा और छोटा बेटा सेना में नौकरी करता है। मंझला बेटा निजी कंपनी में कार्यरत है।पीड़िता का आरोप है कि बड़ा बेटा करीब 14-15 साल से दूसरी महिला के साथ महोबा में रह रहा है। पहली पत्नी को तलाक लिए बिना उसने उन्हें और उनकी दो बेटियों को पीड़िता मां के सहारे छोड़ दिया है। उनके भरण-पोषण का खर्च भी वही उठा रही हैं।पति ने जीवित रहते रजिस्टर्ड वसीयत से बड़े बेटे को अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसके बावजूद वह संपत्ति अपने नाम कराने और फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के रामनगरगंज गांव के स्थित खेत बेचने की कोशिश कर रहा है। दोनों बेटे गाली-गलौज, मारपीट और धमकियां देकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।