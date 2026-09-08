थाने के नजदीक गंदा काम: बेसमेंट कैफे में अय्याशी! दो युवतियां मिलीं; आपत्तिजनक वस्तुएं देख पुलिस हैरान

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थाने के पास सर्विस रोड पर होटल आशादीप के पास मार्केट के बेसमेंट में खाटू श्याम नाम से कैफे और लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। सुबह से देर रात तक युवक-युवतियों का आना-जाना होता था। मार्केट के लोग आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायत कर रहे थे। सोमवार को पुलिस जांच करने पहुंची। कैफे में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आग से बचाव का भी कोई इंतजाम नहीं था। लाइब्रेरी के नाम पर छोटे केबिन बने थे।मौके पर आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। पुलिस ने संचालक सुरेंद्र को नोटिस देकर कैफे को बंद करवा दिया। संचालक के साथ मौके पर मिले आशीष और ऋषि तीनों का शांतिभंग की धारा में चालान किया गया। अंदर मिली दो युवतियों को उनके परिजन को बुलाकर सुपुर्दगी में दिया गया। पुलिस का कहना है कि कैफे, मिनी मल्टी प्लेक्स और लाइब्रेरी की जांच के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि मानक पूरे नहीं होने पर कैफे बंद करवाकर विधिक कार्रवाई की गई है।