कार्रवाई: महीनेभर से गायब दो सफाईकर्मी होंगे बर्खास्त, चार का कटेगा वेतन; दो सफाई नायकों को नोटिस
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 08 Sep 2026 08:03 AM IST
सार
नगर निगम के निरीक्षण में बल्केश्वर में दो सफाईकर्मी एक महीने से अधिक समय से ड्यूटी से गायब मिले, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्त करने की संस्तुति की गई। रावतपाड़ा में चार सफाईकर्मियों का दो दिन का वेतन काटने और दो सफाई नायकों से स्पष्टीकरण मांगने की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
आगरा के बल्केश्वर में दो सफाई कर्मचारी एक महीने से गैरहाजिर हैं। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने सोमवार सुबह बल्केश्वर और रावतपाड़ा वार्डों का निरीक्षण किया तो कई सफाई कर्मचारी मौके पर नहीं मिले। उन्होंने दो सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त करने, चार का दो दिन का वेतन काटने और दो सफाई नायकों को नोटिस देने की सिफारिश की है।
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने सुबह वार्ड 91 बल्केश्वर में गंदगी की शिकायतें सच पाईं। कई जगह गंदगी के ढेर मिले। सफाई कर्मचारी सूरज और ध्रुव गैरहाजिर थे। हाजिरी रजिस्टर में कई दिनों से हस्ताक्षर नहीं थे। सुपरवाइजर ने बताया कि एक माह से ज्यादा समय से गैरहाजिर हैं। ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की संस्तुति नगर आयुक्त से की गई।
वार्ड 92 रावतपाड़ा में उन्हें सफाई कर्मी कुनाल, ज्योति, प्रियंका और गौरव नहीं मिले। मुख्य बाजार में भी सफाई व्यवस्था खराब थी। उन्होंने चारों कर्मचारियों का दो दिन का वेतन काटने की संस्तुति की। वहीं निगरानी में लापरवाही पर सुपरवाइजरों विकास पाठक और अवधेश उपाध्याय को नोटिस जारी किया। दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने सुबह वार्ड 91 बल्केश्वर में गंदगी की शिकायतें सच पाईं। कई जगह गंदगी के ढेर मिले। सफाई कर्मचारी सूरज और ध्रुव गैरहाजिर थे। हाजिरी रजिस्टर में कई दिनों से हस्ताक्षर नहीं थे। सुपरवाइजर ने बताया कि एक माह से ज्यादा समय से गैरहाजिर हैं। ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की संस्तुति नगर आयुक्त से की गई।
विज्ञापन
वार्ड 92 रावतपाड़ा में उन्हें सफाई कर्मी कुनाल, ज्योति, प्रियंका और गौरव नहीं मिले। मुख्य बाजार में भी सफाई व्यवस्था खराब थी। उन्होंने चारों कर्मचारियों का दो दिन का वेतन काटने की संस्तुति की। वहीं निगरानी में लापरवाही पर सुपरवाइजरों विकास पाठक और अवधेश उपाध्याय को नोटिस जारी किया। दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विज्ञापन