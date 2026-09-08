कार्रवाई: महीनेभर से गायब दो सफाईकर्मी होंगे बर्खास्त, चार का कटेगा वेतन;  दो सफाई नायकों को नोटिस

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सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने सुबह वार्ड 91 बल्केश्वर में गंदगी की शिकायतें सच पाईं। कई जगह गंदगी के ढेर मिले। सफाई कर्मचारी सूरज और ध्रुव गैरहाजिर थे। हाजिरी रजिस्टर में कई दिनों से हस्ताक्षर नहीं थे। सुपरवाइजर ने बताया कि एक माह से ज्यादा समय से गैरहाजिर हैं। ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की संस्तुति नगर आयुक्त से की गई।वार्ड 92 रावतपाड़ा में उन्हें सफाई कर्मी कुनाल, ज्योति, प्रियंका और गौरव नहीं मिले। मुख्य बाजार में भी सफाई व्यवस्था खराब थी। उन्होंने चारों कर्मचारियों का दो दिन का वेतन काटने की संस्तुति की। वहीं निगरानी में लापरवाही पर सुपरवाइजरों विकास पाठक और अवधेश उपाध्याय को नोटिस जारी किया। दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।